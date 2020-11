Leidsin küll suurema lolli, kellele Tesla aktsiad müüa - aga ei müünud!

Saksamaa tehase ehitust 3. septembril külastanud Elon Musk ajakirjanike piiramisrõngas. Foto: AP/Scanpix

Oli ammu aeg Tesla lisada S&P 500 indeksisse, eile see otsus ka lõpuks tehti. Nii tundub, et nüüd on ostja leitud ja ma võiksingi spekulatsiooni lukku lüües kasumiga turult minema jalutada.

70 päevaga 32% kasumit pole paha! Aga vaatame kõigepealt järele, kas see on praegu ikka hea idee.