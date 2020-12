Telefonikampaaniaga investorite värbamine tundub mulle tsipa meeleheitlik

Foto: Anti Veermaa

Kontrollisin igaks juhuks kohe mitu korda kalendrit, sest mulle jäi juba mulje, et olen ajamasina leiutanud. Aga võta näpust – kalender näitab 2020. Järelikult ei saa see viirastus olla, kui näen, et üks ühisrahastusportaal värbab uusi investoreid telefoni loosikampaaniaga.

2020. aastal? Jah, nii see on. Eks see ole sügav sissehingamise koht mõtlemaks, mille peale ma nüüd õigupoolest üllatunud olen. Et ühisrahastusportaalid otsivad meeleheitlikke võimalusi uute investorite leidmiseks või et ma ise hakkasin peas juba ketrama läbi kõiki neid äppe, mida uue telefoniga kasutada saaks?