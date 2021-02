Häving minu ühisrahastuse portfellis

Foto: ekraanitõmmis

Kandsin portfellist lõplikult maha Crowdestate’i platvormi kaudu H.M Seafoodi investeeritud raha.

Laenuäris on paratamatus, et mõned laenud hapuks lähevad. Senimaani ei olnud ühtki minu portfellis olevat projekti lõplikult maha kantud, kuid 23. veebruaril anti Crowdestate’i infouuendusega teada, et H.M. Seafoodi projekt loetakse lõppenuks ja investoritel ei tasu enam erilist lootust hellitada, et midagi veel tagasi tuleks.