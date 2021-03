Abiks noorele iseendale: rikkuse ja õnnelikkuse valem

Vaid 10 aastat õiges suunas tegutsemist aitab kaasa rahalisele vabadusele. Foto: Andras Kralla

Neid, kes gümnaasiumi lõpus juba täpselt teavad, mida õppida ja millist tööd teha, on vähe. Mõtlesin läbi, millist nõu vajaks ma ise, kui alles alustaksin iseseisvat elu ja kui eesmärgiks on saavutada rahaline ja vaimne heaolu.

Lugesin läbi ka finantsvabaduse foorumis elukogenud inimeste pakutud nõuanded ja noppisin nendest enda jaoks kokkuvõtliku retsepti. Arvestades seda, et 18-19aastaselt on enne pere loomist aega umbes kümme aastat, siis saab seda aega targalt kasutades finantsvabaduseni jõuda küll. Nendest aastatest tuleb võtta viimast, sest kui pereelu peale tuleb, siis võtab see ära kõik ajalised, rahalised ja vaimsed ressursid.