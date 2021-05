Jätan selle investeeringu teistele

Investor Toomase Estateguru portfell Foto: Ekraanitõmmis

Sõitsin jalgrattaga linna peal ringi ja ei suutnud ära imestada, kuhu küll olen sattunud? Tänavatel, kus aastaid pole suurt midagi toimunud, on nüüd ühtäkki maja-maja järel renoveerimisel või vabale krundile midagi kerkimas. Kui see on buum, siis selles tahaks ma elada!

Loomulikult olen linnapildis siin ja seal näinud kraanasid, kuid ega see mulle midagi põhjapanevat seni öelnud, sest kui ekstra tähele ei pane, siis ongi raske märgata! Ehitustegevus on normaalse linnaarengu üks osa ja pigem tundub veider mõte, et kraanasid üldse pole.