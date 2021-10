Hiina turu volatiilsus kukutas mu Kasvukonto eksperimendis viimaseks

GrabCAD – lahendades 3D printimise väljakutseid

3D printimine on juba maailma muutnud ja GrabCADi insenerid aitavad seda veel lihtsamaks teha, et tehnoloogia oleks veelgi kättesaadavam. Algselt inseneride CAD-i failide jagamise platvormina loodud GrabCADist on arenenud nutikas tarkvara-looja, kes teeb koostööd väikeettevõtetega arhitektuuribüroodest moedisaineriteni kui ka suurettevõtetega lennundusest, auto- ning kosmosetööstuseni.

