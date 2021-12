Üleskutse: aita valida aasta investor ja investeerimistegu

Läinud aastal pärjati aasta investori tiitliga rahatarkuse edendaja ja Naisinvestorite klubi asutaja Kristi Saaret. Tänavu kuulub ta žüriisse. Foto: Raul Mee

Mul on suur au kuulutada välja järjekorras kolmas aasta investori ja investeerimisteo konkurss.

Eesmärk on endiselt üks: leida sinu abiga üles see rahamaailma tegija, kes on aasta jooksul olnud Eesti investeerimiskogukonna jaoks enim silma paistnud investeerimiskultuuri edendaja ja investeerimise populariseerija.

Aasta investeerimisteo tiitel antakse üle algatusele, mis on aasta jooksul Eesti erainvestorite jaoks kõige rohkem väärtust loonud.

Aasta investori ja investeerimisteo konkurss Aasta investor on ajalehe Äripäev alates 2020. aastast välja antav nimetus, mida antakse alates läinud aastast välja koostöös Nasdaq Tallinnaga. Üks oluline valiku langetamise kriteerium on Äripäeva lugejate seas tehtud küsitluse tulemused. Žüriisse kuulub investor Toomas ja eelmise aasta investori tiitli laureaat. Kõigil lugejatel on võimalus pakkuda nominente ja koos põhjendusega saata need investor Toomase e-posti aadressile investor.too[email protected] või edastada veebiküsitluses, mille leiab siit. Nominendid ja finalistid avalikustatakse 2022. aasta jaanuaris. Aasta investori tiitel antakse üle 2022. aasta jaanuaris toimuval investor Toomase konverentsil.

Võimsad eeskujud

Kummagi kategooria võitjal ei saa olema sugugi lihtne, nii nagu ei saa olema otsuse langetamine kerge žüriil. Ja see on ainult hea. Eesti investeerimiskogukonna tase on nii kõrge, et maailmatasemel rahatarkuse edendajaid ei tule enam ammu ühe käe sõrmedel kokku lugeda.

Pilt on kohati lausa kadestusväärne. Kui olen suhelnud oma kolleegidega Skandinaaviast, mujalt Euroopast või ookeani tagantki, ei suudeta meie investorkogukonna elujõulisust ja ärksat meelt tihtipeale ära imestada.

Aasta investeerimisteo võitjat ootavad ees juba Tuleva eestvedaja ja Eesti oma John C. Bogle Tõnu Pekk, kes pälvis selle tiitli aastal 2020, ning Kristi Saare, kes on läbi aastate väsimatult investorite kogukonda harinud ja kasvatanud.

Aasta investeerimisteo tiitliga on varem pärjatud Swedbanki otsust lõpetada esimesena Eestis Balti aktsiaturul kõigi tehingutasude rakendamine internetipangas ning eraisikutele kuni 30 000 euro ulatuses väärtpaberite hoidmiselt haldustasu kaotamine. Samuti LHV roheliste fondide loomine nii teise kui kolmandasse pensionisambasse, pakkudes Eesti suurimale investeerimisturule ülikõrge tootlusega investeerimisvõimalust.

Kes sobib siia nimistusse tänavu kõige paremini? Otsus on sinu kätes!