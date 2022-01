Pandeemia, inflatsioon ja intressipoliitika kõigutavad ka minu portfelli valuutasid

Norra ja Rootsi kroonile prognoositakse tugevat aastat ning USA dollariga on teistel valuuutadel raske sammu pidada. Kuna minu portfellis on aktsiaid mitmes valuutas, siis on aasta algus kõige paslikum aeg teha teha väike ülevaade, milliseid liikumisi võiks valuutakurssides oodata.

Norra ja Rootsi kroonile prognoositakse tugevat aastat ning USA dollariga on teistel valuuutadel raske sammu pidada. Kuna minu portfellis on aktsiaid mitmes valuutas, siis on aasta algus kõige paslikum aeg teha teha väike ülevaade, milliseid liikumisi võiks valuutakurssides oodata.