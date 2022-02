Kraban enne jagunemist mõned Alphabeti aktsiad

Plaanin osta Meta (endise nimega Facebooki) aktsiate müügist saadud rahaga Google'i emafirmat Alphabeti. Foto: Reuters/Scanpix

Pärast Meta Platformsi aktsiate müüki otsustasin raha panna Google’i emafirma Alphabeti aktsiate alla. Ostuga on mõnevõrra kiire, sest aktsiajagunemine suvel võib juba varem aktsia hinna tõusule viia.

Google’i aktsiate noteerimisest saadik 2005. aastal on aktsia hind tõusnud 28 korda, jagunemistega korrigeeritult. Ehk keskmiselt on aktsia kallinenud 1,5 korda aastas. Minu portfell on sellesama ajavahemikuga kosunud kõigest viis korda, niisiis oleksin olnud vaid Google’ile panustades praegu mitu korda rikkam.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099