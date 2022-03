Naftatootjatel on Venemaalt välja marssides rohkem võita kui kaotada

Marko Mihkelson: üks faktor määrab Ukraina sõja edasise saatuse

Värskes Äripäeva Raadio saates "Kuum tool käis külas" Riigikogu väliskomisjoni juht Marko Mihkelson, kelle tuli juttu viimasest seisust Ukraina sõjas. Lisaks seni üllatusi pakkunust rääkis ta ka sellest, mida vaja, et sõda lõpeks, miks inimeste massilisest tänavale tulekust selleks ei piisa, miks Putini tuumalööki karta ei tohiks, aga välistada ei saa ja mis on see üks faktor, millest sündmuste edasine kulg sõltub. Marko Mihkelson leiab, et sõjaga Ukraina rahvast ei alista.

