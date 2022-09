Unistus 12% aastatootlusest purunes kildudeks

Uuring: kõigest 4,7% Eesti tööandjaid kasutas maksuvabastust töötajate tervise toetamisel

Eesti Personalijuhtimise Ühingu Pare üks oluline ettepanek on tõsta Eestis spordi- ja tervisekulude erisoodustusmaksu vabastuse piirmäära. Aga uurides maksuametist, kuidas firmad vabastust siiani kasutanud on, selgus, et rohkem tuleks tegeleda hoopis teavitustööga, sest tööandjaid, kes spordi- ja tervisekulude erisoodustusmaksu vabastust kasutavad, on kurvaks tegevalt vähe, ütles Pare juht Kai Saard.

