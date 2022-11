Krüptoidu Change'i kasv kuivas kokku, investor soovitab säilitada külma närvi

Change'i asutaja ja tegevjuht Kristjan Kangro (keskel). Foto: Andras Kralla

Funderbeamil noteeritud Eesti krüptoplatvorm Change Invest teatas, et raske aeg krüptomaailmas pole neid puutumata jätnud: kvartalitulemustest selgub, et aastaga on pea kõik näitajad vähemalt poole võrra langenud.

Ettevõtte avaldatud tulemustest selgub, et kolmandas kvartalis oli käive 460 000 eurot, mis on 2,5 korda väiksem kui aasta tagasi. Change'i 9 kuu käive on 1,58 miljonit eurot. Eelmisel aastal teenis ettevõte 12 kuuga 6,2 miljonit eurot käivet.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev