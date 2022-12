Aeg on käes! Esita aasta investori ja investeerimisteo kandidaat

Investor Toomase konverentsil 2022 sai aasta investori tiitli Kristjan Liivamägi ning investeerimistegu oli Investeerimisfestival. Pildil vasakult: Nasdaq Tallinn kommunikatsiooni- ja turundusjuht Ott Raidla, InvesteerimisFestivali "alustala" Marko Oolo, aasta investor 2022 Kristjan Liivamägi ning InvesteerimisFestivali teine "alustala" Tõnis-Denis Merkuljev. Foto: Raul Mee

Tänasega algab traditsiooniline aasta investori ja investeerimisteo kandidaatide esitamine ning seda juba neljandat korda.

Konkursi eesmärk on endiselt üks: leida sinu abiga üles see rahamaailma tegija, kes on viimase aasta jooksul olnud Eesti investeerimiskogukonna jaoks enim silma paistnud investeerimiskultuuri edendaja ja investeerimise populariseerija.

Aasta investeerimisteo tiitel antakse üle algatusele, mis on aasta jooksul Eesti erainvestorite jaoks kõige rohkem väärtust loonud.

Küll mulle meeldib seda kandidaatide kogumise aktsiooni välja kuulutada. Ma juba mõnulen teadasaamise ootusärevuses, kelle kandidatuurid sel aastal üles seatakse. Kas vanad ja tuntud nimed või on hoopis uued andekad tegijad? Kas mina ise olen neid juba märganud või veel mitte?

Aasta investori ja investeerimisteo konkurss Aasta investor on alates 2020. aastast Äripäeva välja antav nimetus koostöös Nasdaq Tallinnaga. Üks oluline valiku langetamise kriteerium on Äripäeva lugejate seas tehtud küsitluse tulemused. Lisaks Äripäeva toimetusele ja Nasdaq Tallinna esindajatele, kuulub žüriisse investor Toomas ja eelmise aasta investori tiitli laureaat. Kõigil lugejatel on võimalus pakkuda nominente. Koos põhjendusega saab need saata investor Toomase e-posti aadressile [email protected] või edastada veebiküsitluses, mille leiab siit. Kõigi vastanute vahel loositakse välja kaks veebipääset 21. jaanuaril 2023 toimuvale investor Toomase konverentsile. Nominendid ja finalistid avalikustatakse 2023. aasta jaanuaris. Aasta investori tiitel antakse üle 2023. aasta jaanuaris toimuval investor Toomase konverentsil.

Miks ma seda neljandat aastat järjest teen?

Aasta investori ja investeerimisteo tiitli väljaandmine on minu jaoks südameasi, millega kavatsen jätkata igavesti. Ühelt poolt närib mu hinge tõik, et vaatama investeerimishuvi plahvatuslikule kasvule jääme rahvana aktsiate omamiselt euroala keskmisele alla.

Tööd siin investeerimise valdkonnas on veel kõvasti teha. Meenutan ühte hiljutist vestlust noormehega, kes suure veendumusega rääkis, et tegelikult on investeerimine ikka väga riskantne tegevus ja tema sellega ei tegele. Kui küsisin tema muude tegemiste kohta ning jutu käigus selgus, et tal on üle aasta olnud juba krüptoportfell. Et siis, kuidas?

Just sellised kõnelused inimestega näitavad, et selles valdkonnas on ikkagi veel pikk tee minna, et kõik inimesed saaksid aru, milleks investeerimine on vajalik, kuidas seda teha ja millised ohud sellel teel valitsevad. Samuti, kuidas seda kõike võimalikult efektiivselt ja targalt ellu viia.

Teiselt poolt kasvab meie kodukamaral ka nende inimeste hulk, kes on paljud keerulisena näivad teemad investeerimise maastikul endale selgeks teinud ning aitavad ka teistele seda lihtsamaks ja arusaadavamaks teha.

Aasta investorid: 2020 - Tõnu Pekk 2021 - Kristi Saare 2022 - Kristjan Liivamägi Aasta investeerimisteod: 2020 - Swedbanki otsus lõpetada esimesena Eestis Balti aktsiaturul kõigi tehingutasude rakendamine internetipangas ning eraisikutele kuni 30 000 euro ulatuses väärtpaberite hoidmiselt haldustasu kaotamine. 2021 - LHV roheliste fondide loomine nii teise kui kolmandasse pensionisambasse. 2022 - InvesteerimisFestival Eripreemiad: 2022 - "Raha-Jaak" - Jaak Roosaare 2022 - elutööpreemia - Seppo Saario

Märgata selle investeerimise teekonna õigeid suunanäitajaid on ülioluline. Tunnustame neid siis hea meele ja suure lugupidamisega.

Valik saab olema kindlasti keeruline, aga ega ma seda otsust õnneks üksi ei tee. Minu seljataga on terve rodu spetsialiste, kes teie kõigi esitatud kandidaatide seast need kõige kõigemad välja valib.

Ja nüüd - taram-taram-taraa! Kes sobib siia nimistusse tänavu kõige paremini? Otsus on just sinu kätes!