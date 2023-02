Meta ralli kihutas minu portfellist kauge kaarega mööda

Meta aktsia tegi neljapäeval oma kümnendi parima ühepäevase ralli. Foto: Reuters/Scanpix

Minu portfellist välja visatud Meta aktsia rallis, portfellis olev Alphabet aga mitte – hakka või nutma!

Teate seda tunnet, mis tuleb, kui portfellist väljavisatud aktsia rallib, aga selle asemele portfelli võetud aktsia valmistab pettumuse? Vast iga börsil tegutsenud inimene, olgu ta siis päevakaupleja või pikaajaline investor, on seda tunnet kogenud. See on segu pettumusest ja enesehaletsusest.