Artikkel

Kavatsen kohe teha kaks äkkostu

LHV ja Coop Pank on mõlemad kiiresti kasvavad ettevõtted, mis on tugevalt kapitaliseeritud. Foto: Liis Treimann

Vaadates tänast suurt pangandussektori soodusmüüki, otsustasin viimasel hetkel, et patt oleks olukorda kasutamata jätta.

Silicon Valley Bank tõi kaasa suure ebakindluse investorites just suhtumises finantssektori tervisesse. Samas usun, et suur sula aktsiabörsil on lihtsalt emotsioonidest tingitud kiire müük ja paljud tugevad pangad on sellest siiski vähe mõjutatud ning et kõrged intressimäärad kasvatavad meie kohalike pankade kasumit edasi.