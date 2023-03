LHV aktsionäride koosolekul oli tunda inflatsiooni hõngu

LHV aktsionäride koosolekult ei puudunud ka tähtsad ninad nõukogust ning juhatusest. Foto: Andras Kralla

Nagu mul kombeks on, siis põikasin eile läbi LHV aktsionäride koosolekult, kus kuulsin viimaseid uudiseid grupi juhilt ja sedagi, kuhu on jäänud Ühendkuningriigi panga litsents.

Kohale jõudes tabas mind üllatus, et koosolekule registreerimine on uues kuues – esimest korda katsetati nutikat lahendust. Sain ennast kirja panna nutitelefonis ning selle kaudu ka hääletada. Võimas, sellist mugavat süsteemi pole mina varem näinud ning LHV esindaja sõnul on see nende enda arendus.