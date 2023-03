Artikkel

Vale kuupäevaga tehing jätab investori dividendisaagita

LHV aktsionärid kinnitasid eelmise nädala aktsionäride koosolekul dividendid neli eurosenti ühe aktsia kohta ning dividendide ex-kuupäev on 4. aprill. Foto: Andras Kralla

Sain lugejakirja, mis kirjeldas klassikalist apsu dividendiaktsiate ostmisel. Kuna arvan, et see eksitus on eriti algajal investoril kerge juhtuma, siis on vast mõtet uuesti üle rääkida, mida on investoril dividende sihtides vaja tähele panna.

Kirjutas mulle Andres, kes ütles, et ongi algaja investor, kes otsustas osta Rootsi suurpanga Svenska Handelsbankeni aktsiaid. Tema plaan oli osa saada läinud aasta eest makstavast dividendist. Andresele jäi silma börsiteade, et toimub panga aktsionäride koosolek, kus lüüakse 2022. aasta dividendi suurus lõplikult lukku ning et dividendiõiguslike aktsiate fikseerimise kuupäev ehk inglise keeles recording date on 24. märts.