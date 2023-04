Leidsin võimaluse, kuidas juba praegu osta Noblessneri kortereid poole hinnaga

Asuntosalkkule kuulub Noblessneri kvartalis 55 korterit, Kalamajas on neil täiendavalt 98 ja Kalarannas 35 korterit. Foto: Andras Kralla

Tallinnas 100 miljoni euro eest kortereid omava ja Helsingi First Northi börsil kaupleva kinnisvarafirma Asuntosalkku turuväärtus on aktsiaturul tegutsevate investorite poolt hinnatud poole madalamaks, kui on nende vara koguväärtus. See pani mind mõtlema, kas peaksin nägema seda ostukohana või ohu märgina.

Kõrged intressimäärad ja tugev hinnasurve on avaldanud tugevat mõju ka kinnisvarafirmadele, mille osakuid on müüdud tugevalt allpool nende raamatupidamisväärtust. Asuntosalkkule kuulub lisaks Tallinna kinnisvarale ka 176 miljoni euro eest kortereid Helsingis. Selle juures on aga Asuntosalkku hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhtarv P/B 0,57 kandis ehk siis, kui ettevõttel on netovarasid 150 euro eest aktsia kohta, on turuväärtus aktsial 90,5 eurot.