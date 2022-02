Soome kinnisvarainvestorid jätkasid Tallinna üüriturule raha kühveldamist

Linnakodul on mitmeid kortereid ka Veerenni kvartalis, Pille ja Tiiu tänavatel asuvates kortermajades. Foto: Andras Kralla

Soomlaste ettevõttele Asuntosalkku Eesti OY kuuluv Linnakodu OÜ, mis investeerib üürikorteritesse, suurendas mullu kinnisvaraportfelli ning viiekordistas kasumi.

Soome investorite raha Tallinna üürikorteritesse suunav ettevõte kirjutab aruandes, et majandusaasta oli küll edukas, ent kuna korterite müügihinnad on tõusnud oluliselt kiiremini kui üürihinnad, on surve üüritootlusele kasvanud.

