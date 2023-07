Juunis sain suurema sahmaka raha kui noored laulupeolised vihma

Üks tehing ajab teist taga – lähen LHV võlakirja asemel tulusamat diili noolima

Kui veel nädal tagasi raiusin kindlalt, et ma ei märgi midagi, mille tootlus on väiksem kui 12 protsenti, siis nüüd olen ümber mõelnud – lähen kuni reedeni pakutavat Storenti võlakirja kalastama, kuid odavalt ma oma kapitali kindlasti ei müü. Küsimus on seega oksjonile sisestatavas intressimääras.