Tasus oodata: Norra kalatootja kasum kolmekordistus, panen teise poole aktsiatest müüki

Mul sai villand väheneva kasumlikkusega äri investoriks olemisest

Lõhekasvanduste kasumlikkus paistab olevat langemas ja suuresti on selles süüdi Norra valitsus uue maksuga. Et see maks kuhugi niipea ei kao, pean kaduma hoopis mina – ehk maha müüma kas kõik Lerøy Seafoodi aktsiad või osa neist.