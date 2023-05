Kalamaksuga selgus majas. See asi haiseb!

Võimalik maksukirves viis portfellist hetkega 10 000 eurot

“Klooster põleb! Kas see on lõpp?” küsib noviits “Viimses reliikvias” põgenevalt vend Johanneselt. Just see stseen kerkis silme ette, kui lugesin Norra ettepanekust kalakasvatused enam-vähem surnuks maksustada, mispeale Lerøy Seafood mu portfellis kiirelt sügavikku sööstis.