Tagasi 26.08.24, 16:45 Minu lemmikaktsia seisab taas tõehetke lävel Nii mina kui turud alustame seda nädalat ootusärevalt – täpsemalt on investorite pilgud suunatud kolmapäeva õhtusse, mil oma tulemused avaldab juba kuid suuremaid börsiindekseid, aga ka minu portfelli vedanud Nvidia.

Nvidia investorit ootab tõehetk kolmapäeval, mil ettevõte avaldab viimase kvartali tulemused. Foto: Zumapress/Scanpix

Ja on, mida oodata. Ainuüksi omast käest tean, et olen teinud investeeringu Nvidiasse ette vaatavate suhtarvude põhjal. See tähendab, et minu teesi täitumiseks peab Nvidia kõik välja lubatud prognoosid täitma ning veelgi enam, selleks, et optimism turgudel püsiks, võiks ettevõte neid ka ületada.

