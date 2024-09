Tagasi 09.09.24, 13:53 Soome raketi ülikiirele tõusule järgnes sügav langus Helsingi börsi viimase paari aasta kõige kuumem nimi, elektriautode kiirlaadijate tootja Kempower lendas kolme aastaga üheksa korda kõrgemale – et sealt tänavu mutta kukkuda.

Soome elektriautode kiirlaadijate tootja Kempoweri aktsia jõudis tänavu suvel First Northilt Helsingi börsi põhinimekirja. Foto: Kempower

Kempower tegi IPO Helsingi First Northil 2021. aasta jõulude eel, pakkudes investoreile üle 15 miljoni aktsia hinnaga 5,74 eurot tükk. Selleks ajaks oli ettevõte eksisteerinud neli aastat. Selle suuromanik oli ja on siiani Kemppi Group, eakas ja edukas Soome perefirma, mille nimi on vast igale metallitööga kokku puutunud inimesele keevitusseadmete pealt silma jäänud.

