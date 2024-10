Viimase nädala jooksul on iga teine vestlus olnud Elevingi IPOst ning ka minu peas mõlgub mõte, kas peaksin oma portfelli uue nime lisama. Seega otsustasin olukorrale pilgu peale visata.

Kiirlaenuäri ajava Elevingi viimased numbrid tekitavad igati optimistliku pildi. Käimasoleva aasta esimesel poolel kasvas puhaskasum 38 protsenti, samal ajal kui tulud ja EBITDA hüppasid vastavalt 21 protsenti ja 28 protsenti. Ettevõte on tugevalt kasumis ning ka nõudlust teenusel jätkub – netoportfell, mis hõlmab väljastatud laene, on kasvanud 342,5 miljoni euroni. Lisaks on ettevõte Eleving Groupi tegevjuhi Modestas Sudniuse sõnul olnud kasumlik viimased kaheksa aastat järjest