Tagasi 29.01.25, 15:35 Garanteeritud kasuga riskivaba investeering? Siin see on Lõime äsja üheskoos Swedbankiga investeerimismängu, mis täidab just täpselt sellise ulja lubaduse. Mängu mõte on õpetada riskivabas keskkonnas portfelli haldamise põhitõdesid, süstida alustavatesse investoritesse enesekindlust ning teha seda võimalikult meelelahutuslikul moel.

Eesti investeerimismaastiku tipptegijate mänguportfellid on kõigile avalikud. Nii nagu ka kõigi teiste mängijate omad. Foto: Kollaaž: Jelena Tsenno

Mõte on tuua veelgi rohkem inimesi investeerimise juurde, et täituks minu pikaaegne unistus jõuda eestlaste investeerimisaktiivsusega Põhjamaadele järele ja miks mitte lipsata neist ka mööda.

Loo enda mänguportfell siin

Just enda Põhjala kolleegidelt sain ka mängu loomise idee. Nimelt näitab nende riikide kogemus, et investeerimismängus osalemine suurendab oluliselt alustavate investorite enesekindlust ka pärisrahaga turgudel käsi valgeks saada. Kogenud investorid saavad katsetada põnevamaid strateegiaid ilma riskita lasta enda investeerimiskonto õhku.

Õpime üksteiselt

Et võtta mängust viimast, kutsusin mängus osalema seitse Eesti investeerimismaastiku tuntud ja tunnustatud tegijat. Lisaks minule mängivad kaasa Kristjan Liivamägi, Marko Oolo, Sam Schmidt ehk Säm, Rahakratt, Riin Mäesalu, Kristi Saare ja Lev Dolgatsjov. Kõigi mängijate virtuaalportfellid on avalikud, tänu millele näeme juba lähikuudel, kuidas tuhanded ja tuhanded erinevad portfellistrateegiad turgudel välja mängivad.

Luua saab erinevaid liigasid, et võtta mõõtu enda pere, sõprade või tuttavatega. Kui ei soovi ise liigat luua, siis võid liituda mõne olemasolevaga, sest mänguplatvormile on kokku koondatud pea kõik suuremad investorite kogukonnad.

Kõik saame targemaks

Investeerimismäng kestab kuni InvesteerimisFestivalini ja mängu auhinnafond ületab 30 000 eurot. Et auhinnafond on erakordselt võimas, võistelda saab iganädalaste auhindade nimel ning lisaks toimuvad igakuised loosimised, soovitan luua portfelli igal juhul aegsasti ära. Kui ka valitud portfellistrateegia ei peaks vedama välja, siis tõenäosus, et mängu- või loosiõnn naeratab, on sellele vaatamata vägagi arvestatav. Seda enam, et portfelli loomisele reeglina ei kulu üle paari minuti.

Kuidas osaleda? 1. Registreeru mängu hiljemalt 31. märtsiks ning loo oma portfell, kuhu saad valida 5–20 aktsiat. 2. Mäng algab 3. veebruaril ja kestab 30. juunini. Algkapitaliks saad 10 000 eurot virtuaalraha, millega investeerida valitud aktsiatesse. 3. Võitjad selguvad portfellide väärtuse põhjal mängu lõpuks – edukaim investor saab peaauhinna!

Loomulikult ei ole ligemale 22 nädalane mänguperiood piisavalt pikk aeg, et teha põhjapanevaid järeldusi. Küll aga annab see kätte esmase turutunnetuse ja õpetab finantsturgude käitumist mõistma paremini.

Ja lõppeks, nagu selgus hiljuti minunimelisel konverentsil majandusteadlase ja investori Kristjan Liivamägi ettekandest, ei pruugi põhjapanevate järelduste tegemiseks olla piisav ka 60 aastat turgudel tegutsemist.

Minul on ainult üks soov: loodan südamest, et jääksin mängus viimaseks ja iga viimanegi teist suudaks kasvatada vara minust paremini. Luban aga teha endast kõik, et see nii ei läheks.

Head mänguõnne!