Tagasi 04.06.25, 14:35 Ravimiaktsiate meres tiirutavad suurte ostumõtetega haid Tänavune aasta tõotab biotehnoloogiasektoris tulla rekordiline tehingute aasta, kus suured farmaatsiahaid neelavad väikeseid ravimiarendajaid alla rohkem ja suuremate summade eest kui kunagi varem.

BioNTechi labor Marburgi tehases Saksamaal. Marburgi linn on Saksa biotehnoloogiakeskus ja andnud muu hulgas nime kurikuulsale marburgi viirusele.

Foto: BioNTech

Hulk ravimeid, mille müügimaht igal aastal küündib 300 miljardi euroni, on Bloombergi analüüsiosakonna andmeil järgmise viie aasta jooksul kaotamas oma patendikaitset. See tähendab, et neist ravimeist võivad tulla ja väga tõenäoliselt tulevadki turule odavad koopiad, mistõttu kaotavad neid praegu müüvad firmad suure tüki oma kasumist.

See müügikäive, mis lähtub aeguma hakkavate patentidega ravimitest, on pretsedenditult suur ning on loomulikult ärgitanud kõiki suuri ravimimüüjaid tegudele. Eakate, pensionile jäävate kunagiste tšempionide asemele on talli vaja värsket verd, uusi traavleid, kes järgmiste miljarditega finiši poole kappaks.

Nii ongi, et ajal, mil muud majandusharud imetlevad Donald Trumpi tollitariife ja mõistatavad, et kas need on tulnud, et jääda ning arvutavad nende mõju kokku, kahiseb biotehnoloogiasektor omasoodu hoopis ülevõtukuulujuttudest. Et kes on ostmas, keda ollakse ostmas ning et kui suured summad võiks hinnalipikuile kirjutada.

Mitmemiljardine avapauk