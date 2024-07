Ähvardavalt nurga taga piiluva tehnoloogia- ja kiibiaktsiate karuturu vastu võiks investoril olla valmis ravim ning see ravim on osa raha paigutamine ravimisektorisse.

Hakkasin nädal tagasi koos osa analüütikutega muretsema, et äkki maskeerib Nvidia ja tehnoloogiaaktsiate kerkimine karuturu algust . Nende kaal indeksites on lihtsalt nii suur, et pole märgata seda, et ülejäänud turg ei tõuse enam ammu või sootuks langeb.