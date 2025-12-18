Olen teinud hea otsuse! Ostsin aktsiaid tipu lähedalt ja ei kahetse

Põhjamaine kaamos paneb mind melanhoolselt aastale tagasi vaatama. Alles see oli, kui tõstsin oma jälgimisnimekirja ühe pisemat sorti ehk pea 300miljardilise turuväärtusega Ühendriikide mäluseadmete tootja. Räägin taas Micronist, mis mulle enam südamerahu ei anna.
Tulenevalt ülemaailmsest kiibipuudusest on Lõuna-Korea tehnoloogiahiiglane Samsung viimase paari kuu jooksul tõstnud teatavate mälukiipide hindu kuni 60%, mis on tingitud eelkõige AI-andmekeskuste rajamise võidujooksust.
Sel nädalal 19 miljoni euro väärtuses võlakirjade pakkumist alustanud Lords LB Asset Managementi investeerimisettevõtte Tewox äritegevuse aluseks on Leedus ja Poolas tegutsevad kaubandusobjektid. Ettevõtte juht Paulius Nevinskas selgitab, miks peetakse kaubandusparke Euroopa turgudel, eelkõige Poolas, praegu üheks vastupidavaimaks ärikinnisvarasegmendiks ning millele peaksid investorid tähelepanu pöörama.