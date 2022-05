Nende kaheksa raamatuga teed võimsa restardi nii elus kui ka äris

Kuidas tupikust edasi liikuda? Kellele toetuda ja keda kuulata? Siin on kaheksa raamatut, mille toel teha restart nii elus kui ka äris.

Juhtimistreener, PCC, Peep Aaviksoo: „Google’i pikaaegne juht Eric Schmidt tugines oma kogemusele, kui ütles: „Igaüks meist vajab coach’i.“ Raamatu lugemine hajutab eksiarvamuse, justkui oleks coaching järjekordne moeröögatus. Tegelikkuses on see tõhus vahend, mille abil realiseerida juhis ja tema meeskonnas peituvat potentsiaali. „Triljoni dollari coach“ on kindlasti üks parimaid juhtimisraamatuid, mida olen lugenud.“

Coach ja koolitaja Raimo Ülavere: „Harva juhtub minu kätte juhtimisraamat, mille kohta julgen öelda – kui peaksid lugema vaid üht raamatut juhtimisest ja eestvedamisest, siis loe seda. Miks „Triljoni dollari coach“ nii hea on? Raamatus räägitakse pragmaatilisel moel punkt punkti haaval sellest, mis on juhi töös tähtis. Mida inimeste juhina teha nii, et see tooks tulemusi. „Triljoni dollari coach“ on kindlasti üks parimaid juhtimisraamatuid, mida olen lugenud.“

Raamatute „Anna ja võta“ ning „Originaalsus“ autor Adam Grant: „See on käsiraamat, mida te vajate, et tulla oma elus toime kõige hullemate inimestega – ja kindlustada, et nende suhtumine teile külge ei hakka. Kui teil on mõni kohutav ülemus, klient või kolleeg, siis see raamat pakatab nõuannetest, mis on tihtipeale geniaalsed ja alati rakendatavad. Kui teie maailmas praegu tõpraid ei ole, siis võtke seda raamatut kui kindlustuspoliisi.“

Raamatu „Vaikne jõud“ autor Susan Cain: „Bob Sutton on väga arukas ja väga humoorikas ja ta teab täpselt, kuidas toime tulla selle kahetsusväärse tõsiasjaga, et iga inimese ellu satub paratamatult mõni mölakas. Raamat „Kuidas mölakatega toime tulla“ on allikas, mille poole tasub alati pöörduda, kui leiate end kokku puutumas inimestega, kes kohtlevad teid halvasti.“

Ettevõtja ja läbirääkimiskoolitaja Jakob Saks: „Jeb Blount ei aja mingit käojaani! Ta on välja jätnud kogu draamast nõretava osa ning annab lugejale lihtsad tööriistad, kuidas kõige harilikumatel läbirääkimistel seista vastu teise poole survele, blufile ja manipulatsioonile. Blounti praktiline raamistik aitab läbirääkimisi juhtida, oma ettevõtte vajaduste eest seista ning sealjuures pikaaegseid kasumlikke ärisuhteid üles ehitada.“

Semiootik ja kultuurikriitik Mihkel Kunnus: „Jordan Peterson – „meie aja mõjukaim avalik intellektuaal”, nagu New York Times teda nimetab – on fenomen, mida tundmata on raske mõista praeguse ajastu kultuuripsühholoogilisi süvahoovusi. Ta võib ärritada, aga teda eirata ei saa, sest tema enneolematu populaarsus räägib enese eest.

Ta ei tee sind õnnelikuks, sest see virvatuluke on väike ja kättesaamatu. Kes suudakski kasvatada nii tihked silmaklapid, et olla selles maailmas, kus on nii palju kannatust ja lagunemist, mingis suletud õnnelikkusemullis. Ta teeb elu talutavamaks, väärikamaks. Ta aitab mõtestada.“

Äripäeva konverentside toimetuse juht Marili Niidumaa: „Pisano pakub toimivaid arusaamu ning juhiseid, kuidas muutused ellu viia. Just see ongi teinud temast absoluutse autoriteedi ja hinnatud nõustaja. Mitte keegi teine ei suuda sellise mängleva kergusega ühendada teadmised loomisest, organisatsiooni õppimisest, ärimudeli kujundamisest, otsustamisest, kasvustrateegiate juhtimisest ning tööst ja seda veel ajastul, mida ilmestavad masinad, algoritmid ning lakkamatu infotulv.“

Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter: „Gary Pisano kirjeldab väärtuse loomise kunsti teaduslikult ning süsteemselt, samas ausalt, lihtsalt ja nauditavalt. Ta suudab rääkida tõsistest teemadest sedavõrd kaasahaaravalt, et raamat saab läbi enne, kui sellest väsida jõuab. „Ettevõtte loov arendamine“ põhineb Pisano aastatepikkusel koostööl maailma innovatsiooniveduritega. Ta lükkab ümber nii mõnegi dogma ning jagab näpunäiteid, mis tagavad eduka arengu nii suurettevõtetele kui ka üksikisikutele. Mõtlemapanev ja praktiline, kui tahad päriselt midagi muuta!“

Kliiniline psühholoog Ene Raudla: „Ichiro Kishimi ja Fumitake Koga raamatu vundamendi moodustavad adleriaanliku psühholoogia kolm lähtekohta: kõik probleemid on suhteprobleemid, inimesed võivad muutuda ja olla sellest hetkest alates õnnelikud ning küsimus pole võimes, vaid julguses, mis võib muuta inimese maailmavaadet. Oma elu muutmine saab alguse otsusest siin ja praegu. Küsimus on üksnes julguses teha järgmine samm.“

Coach ja koolitaja Raimo Ülavere: „Inimesed igatsevad tagasiside järele, parimad töötajad on kõiges head, me oleme suurepärased teiste töö hindajad. Need on üksnes mõned uskumused, mida me organisatsioonides, meeskondades, kontorites, tehastes pidevalt taastoodame. Ja me eksime.

„Üheksa valet töö kohta“ näitab uuringute abil, miks tuntav osa meie igapäevastest juhtimisjuttudest on pelgalt müütilised uskumused, mis ei tugine faktidel. Autor räägib sellestki, millest peaksime tegelikult juhtimisel lähtuma. Seda muidugi juhul, kui meile lähevad inimesed, töö ja tulemus ka päriselt korda.“

Kliiniline psühholoog ja teadveloleku õpetaja Anni Kuusik: „Michael Chaskalson ja Megan Reitz pakuvad uuringutel ning pikaajalisel kogemusel põhinevaid meeleharjutusi, mida on lihtne igapäevaelus rakendada. 10 minutit meele jaoks on investeering, et osata vajaduse korral peatuda, olukorda sügavuti uurida ning avaramalt näha. Need sisemised ressursid on hädavajalikud selleks, et tunda meelerahu ning olla emotsionaalselt vastupidav ja samal ajal nõtke. See loob kontakti iseendaga, teistega, eluhetkedega ning lubab muutuvas maailmas arukalt tegutseda.“

Nii need kui ka paljud teised juhtimis-, samuti investeerimis-, ajaloo- ja terviseraamatud on Äripäeva veebipoes kuni 22. maini erakordselt hea hinnaga. Rohkem infot leiad siit.