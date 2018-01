Trump tegi Davosi foorumist isikliku etenduse

Protektsionism ja vabakaubanduse piiramine olid tänavuse maailma majandusfoorumi üheks võtmeteemaks.

Tänavu olid Davosis kohal kõigi Euroopa suuremate riikide pead – nii Briti peaminister Theresa May, Prantsuse president Emmanuel Macron kui Saksamaa kantsler Angela Merkel.

Viimasel hetkel teatas oma osalemisest ka Ameerika Ühendriikide president Donald Trump, kes pidas oma kõne reedel, Davosi kohtumise viimasel päeval. Trumpi osalemine majandusfoorumil oli kahtlemata märgiline, viimati osales USA president sellel üritusel aastal 2000. Ilmselt samavõrra märgiline on, et eelmisel aastal esimese Hiina liidrina Davosis käinud president Xi Jinping tänavu sinna ei jõudnud.

Oma mulluses kõnes positsioneeris Xi end globaliseerumise eestkõnelejana ning vastandus selgelt USA presidendiks valitud Trumpi protektsionistlikele seisukohtadele. Ta võrdles protektsionismi suletud ruumiga, mis hoiab küll eemal tuule ja vihma, kuid samamoodi ka valguse ja õhu. „Kaubandussõjas võitjaid ei ole,“ kinnitas ta.

Protektsionism ja vabakaubanduse piiramine olid võtmeteemaks ka tänavusel Davosi kohtumisel. Kõigepealt pööras sellele tähelepanu foorumi avakõneleja India peaminister Narendra Modi, muret protektsionismilaine pärast väljendasid oma ettekannetes ka Macron ja Merkel. Merkel tegi ka küllalt läbinähtava torke Trumpi suunas, sõnades, et ebaausate kaubanduslepete pärast muret tundvad riigid peaksid otsima kahepoolseid lahendusi, mitte sulguma protektsionismi.

Ameerika tuleb esimesena

Ilmne torge Tumpi suunas oli ka Kanada peaministri Justin Trudeau teade, et Kanada sõlmis koos kümne teise riigiga Vaikse ookeani partnerlusleppe. Diil sündis täpselt aasta pärast seda, kui Trump USA kõnelustest välja tõmbas.

Davosi tänavune staar oligi vaieldamatult Trump, kes saabus suure kaaskonnaga ning pälvis ka erakordselt suure meedia tähelepanu. Fakt, et ta Davosis kohal oli, oli ehk isegi olulisem kui see, mis tal öelda oli. Aga öelda oli tal üsna ootuspäraselt seda, et USA majandus on tänu tema juhtimisele õitsele löönud ning Ameerika tuleb alati esimesena. Ameerika esimesena ei tähenda siiski Ameerika üksinda.

Kogu selle maailma suurte ja vägevate paraadi varjus toimus Davosis möödunud nädalal palju teisigi kohtumisi, ettekandeid, arutelusid, vastuvõtte ja pidusid, mis uudiskünnist ei ei pruukinud ületada, kuid osaliste jaoks kindlasti olulised olid. Eesti oli Davosis esindatud samuti kõige kõrgemal, peaministri tasemel, ja Äripäeva hinnangul on see vaatamata arvestatavale kulule kindlasti vajalik.

Ratas läks Davosi tegema reklaami Eesti digiühiskonnale, digitaalsele identiteedile ja e-residentsusele. Ta väljendas ka lootust, et Davosi kohtumistest sünnivad reaalsed ärikontaktid, mis toovad Eestisse investoreid ja avavad meie ettevõtjatele uksi välismaal. Vähemalt üks reaalne tulemus on sellest visiidist juba tõusnud – Ukraina rahandusminister lubas Davosis, et Eesti sattumine Ukraina maksuparadiisi riikide nimekirja lahendatakse kiiresti.