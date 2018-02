Uuele erakonnale leidub alati kohta

Ent olgu poliitiliste skaaladega kuidas tahes: protestihääled on alati ripakil. Hea tahtmise korral on võimalik need edukalt kokku tuua, olgu siis suurema kandva idee või pelga poliittehnoloogia najal.

Toimetus nõustub suhtekorraldajast poliitikaanalüütiku Andreas Kaju tõdemusega: ühiskonnas on alati ootus uue poliitilise jõu järele. Ja kuna ootus on ikka olemas, pole selle tegemine ka üle jõu käiv ülesanne. Kõva tahtmise korral täiesti tehtav.

Arvestades, et Eesti demokraatia on võrreldes vana Euroopa traditsioonidega alles noor, on vara ette kujutada, et poliitiline maastik on valmis saanud ja siin ei ole põhjust enam muudatusi oodata. Muudatusi on põhjust alati oodata! Ei maksa arvata, et järgmine kakskümmend viis aastat möödub Keskerakonna ja Reformierakonna omavahelises rivaalitsemises ning sotsiaaldemokraatide ja EKRE pisemates susimistes. Muidugi ei saa uus võimalik tulija kohemaid peaministriparteiks tahta. Aga öelda, et Eesti parteisüsteem on lõplikult paigas ja mingeid muutusi pole põhjust oodata, oleks kindlasti vale. Eesti parteisüsteem väärib raputust.