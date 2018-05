Lühikese pingi mure

Janek Mäggil on ministrikohast suhtekorraldusärisse naastes kindlasti kasu, aga Keskerakond kaupleb samuti kasuga, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Jaak Aabi lahkumisega valitsusest on 2016 novembris ametisse asunud Jüri Ratase valitsus välja vahetanud juba pooled ministrid. Neist kolm – Martin Repinski, Mihhail Korb ja Jaak Aab – on olnud Keskerakonna­ kaotus ja Jevgeni Ossinovski pagemine sotside oma.

Suhtekorraldaja Janek Mäggi ja ametnik Riina Sikkuti toomine valitsusse näitab, et lühike on nii Keskerakonna kui ka sotsiaaldemokraatide pink: tublisid mehi ja naisi, kes ministriametisse sobiksid, kummagi partei ridades lihtsalt võtta ei ole. Mäggi astumine Keskerakonda ja Sikkuti liitumine sotside ridadega on ikka pigem ajutine lahendus. Mäggi teatas ju, et kui ta juhtumisi enam minister ei peaks olema, võib ta Keskerakonnast vabalt jooksu panna, ja kuigi ta on lubanud ka valimistel kandideerida, jätab ta siingi endale kindlasti võimaluse ümber mõelda. Lõpuks, Mäggi on küll öelnud, et kandideerib riigikogu valimistel, aga mitte, et kandideerib Keskerakonna nimekirjas.