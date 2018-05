Heal juhil on alati hea meeskond

Eestis tervikuna ei ole töötajad oma juhtidega just eriti rahul, kuid häid juhte on kõigis sektorites.

Äripäev teab, et on vähemalt üks asi, mis kõiki häid juhte iseloomustab – ja see on hea meeskonna olemasolu.

Juhi mõju ettevõtte käekäigule on raske üle hinnata. Häid juhte teatakse ning neid hinnatakse kõrgelt nii era- kui ka avalikus sektoris. Hea juht tuntakse alati ära, isegi kui alati ei osata väga täpselt selgitada, mis just temast hea juhi teeb.

Kas hea meeskond on heaks juhiks olemise eeldus või tagajärg, selle üle võib vaielda.

Värskelt Eesti parimaks juhiks valitud Circle K Eesti juht Kai Realo on veendunud, et juht on kõige alus. Just juht paneb kokku oma meeskonna ja tema töötajad on just täpselt nii head, kui hea on tema tehtud valik.

Parima juhi konkursil kolme parema sekka jõudnud Tallinna Kaubamaja Grupi juht Raul Puusepp ja Eesti Energia juht Hando Sutter seevastu leiavad, et head töötajad on tähtsamad kui hea juht ning ilma heade töötajateta ei ole ka head juhti.

Kas muna või kana?

Küllap oleneb seisukoht palju ka ettevõtte profiilist ja sellest, mil määral on juhil võimalik oma meeskonda ise kujundada ja mil määral tuleb tal kohaneda meeskonnaga, mida ta on juhtima valitud.

Tänavuse Eesti parima juhi nominendid juhivad väga erinevaid ettevõtteid. Kui Circle K on osa rahvusvahelisest korporatsioonist, siis Tallinna Kaubamaja Grupis annab tooni kohalik kapital ning Eesti Energia on hoopiski riigile kuuluv ettevõte. Erinevad ettevõtted vajavad edukaks toimimiseks ka erinevaid meeskondi ja erinevaid juhte.

Ja tegelikult ei olegi ju tähtis, kumb enne oli – kas muna või kana. Oluline on, et ilma üheta ei ole teine võimalik. Rõõmu teeb, et häid juhte leiab Eestis nii erinevatest sektoritest. Kõikjale neid kahjuks siiski ei jätku.