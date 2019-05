Meediaäri laiendamine kui oligarhile kohane käik

Margus Linnamäe saab portaale müües palju vaba raha, kuid parem oleks, kui tema kätte rohkem meediavõimu ei koonduks, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Foto: Anti Veermaa

Äripäev kirjutas kaks kuud tagasi, et Margus Linnamäe koondab kuulutusteportaalid nagu City24.ee, kv.ee, soov.ee, osta.ee jt Eestis, Lätis ja Leedus ühe katuse alla, et need maha müüa. Postimees nimetas siis seda kuulujutuks. Eile selgus, et info vastas tõele: ärid tahab osta maailma üks suuremaid fondihaldureid Apax Partners.