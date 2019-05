Salapärase Signaali mahajäetud tõendirada viib Urmas Sõõrumaani

Ettevõtja Urmas Sõõrumaa otsest seost Signaaliga ei mäleta. Foto: Andras Kralla

Ehkki suurettevõtja Urmas Sõõrumaa on korduvalt ümber lükanud igasugused seosed riigihankeid edukalt võitva aktsiaseltsiga Signaal, näitab Postimehe uurimine, et tema seosed on aastatepikkused ja konkreetsed.

Kinnistusregister näitab, et Sõõrumaa sidus seitse aastat tagasi ühise hüpoteegi alla neli talle isiklikult kuuluvat luksuskorterit Tallinna vanalinna südames Kuninga tänaval, kaks mereäärset kinnistut Kloogarannas ja Signaalile kuuluva 10 000 ruutmeetri suuruse ärimaa pealinnas Liimi tänaval.

Miks peaks ettevõte, kellel ei ole Sõõrumaa enda sõnade järgi olnud temaga mitte kunagi mitte mingit kokkupuudet, panema tema kasuks panti oma kinnisvara, mille väärtuseks hinnati tollal ametlikult 740 500 eurot, küsib Postimees.

Loe lugu pikemalt Postimehest.

Äripäev kirjutas aastal 2010, et toona pistiseskandaali sattunud AS Signaal varjab enda omanikku Šveitsi firma abil. Siis kinnitati Äripäevale on kolmest allikast, et Signaali tegelik omanik on suurettevõtja Urmas Sõõrumaa. Sellele viitasid Šveitsi Zugi kantonisse viivad niidid.

Sõõrumaa kinnitas, et ta ei ole kunagi Signaali vastu huvi tundnud, ära ostnud ega plaani seda ka tulevikus teha.

"Kuidas te saate nii lolle küsimusi küsida?" küsis Sõõrumaa siis, kui ajakirjanik Vilja Kiisler päris tema väidetud seose kohta Signaaliga.

Videot saad vaadata siit.

Tallinna linna kauane partner, miljonite eurode väärtuses hankeid võitnud Signaal on varjanud oma tõelisi omanikke alates 2008. aastast, kui praegu ettevõtte nõukogus istuv Andres Peets firma maha müüs ja uus omanik offshore-auku kadus.

Alates eelmise aasta 29. oktoobrist on Signaal TMi tegelikuks kasusaajaks Äriregistris märgitud Hollandi kodanikust advokaat Thomas Beute, kirjutasime möödunud oktoobri lõpus. Briti äriregistris on sama mees kirjas aga Šveitsis elava Taani kodanikuna.

Küsimusele, kas Beute on reaalne omanik, advokaat või esindaja, vastas Signaal TMi nõukogu liige Tiit Arro: "Ei ole esindaja, ta on ikka reaalne omanik."

Ja enne teda oli keegi teine omanik?

No ikka.

Kas oskate öelda, kes see võis olla?

Noh, ma ei tea, jääme selle juurde, et praegu on härra Thomas Beute.

Selle aasta jaanuaris kirjutas Mergermarket, et Signaal TM otsib nõukogu liikme Tiit Arro sõnul strateegilist investorit. Arro sõnul nõustab tehingut Oaklins M&A Baltics.

Mergermarketi allika kohaselt on müüja "tundmatu Hollandi erainvestor".