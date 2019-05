Milleks meile see minister? Kärpekoht valitsuse nina all

Kui koalitsioon on loonud ministrikoha IT ja väliskaubanduse arendamiseks, mida ei suudeta või ei osata sisustada, on tegemist riigile mõttetu kuluga, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Foto: Anti Veermaa

Äripäeva meelest võiks valitsus endale tunnistada, et on IT- ja väliskaubanduse ministri kohta luues kolinal ämbrisse astunud. Küsimus pole ainult ministri isikus, mis Kert Kingo puhul väljendub leebelt öeldes mõnevõrra ootamatutes hoiakutes oma vastutusala suhtes, vaid antud ministrikoht per se.