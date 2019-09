Riigireform ja kärped enne maksudebatti!

Enne maksusüsteemi kallale minemist tuleb riiki reformida, tõmmates kokku ebavajalikke kulusid, teenuseid ja omandit, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Peaminister Jüri Ratas leidis, et pingelise riigieelarve taustal on hea aeg algatada maksudebatt ehk teisisõnu – leida tuge maksude tõstmisele. Arutelu on hea, aga kui maksude tõstmise peamiseks eesmärgiks on valimislubaduste täitmine, on see räbal lähtekoht.