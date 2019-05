Riigireformi võtmed on koalitsiooni käes

Riigireformi Sihtasutus lõpetab töö, edasi on väga oluline, et uus riigikogu võtaks vastu otsuse riigireformi mõistest, sisust ja elluviimise korralduses, kirjutavad Riigireformi SA eestvedajad Jüri Raidla, Olari Taal, Jüri Käo ja Rait Maruste.

Jüri Raidla. Foto: Liis Treimann

Aasta tagasi alustas tööd Riigireformi Sihtasutus eesmärgiga aidata luua Eesti riigi reformimisele terviklik sisu ja raamistik. Tänaseks on see mahukas ja oluline töö tehtud, märtsivalimiste järel ametisse asunud koalitsioon on lubanud reformi võtta üheks poliitiliseks prioriteediks. Sihtasutus lõpetab 14. mail oma tegevuse, nii nagu algselt plaanis oligi.