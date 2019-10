Sisserände piirarv tuleb kaotada

Müüride ehitamise tulemus ei ole mitte õitsev rahvusriik, vaid kopitanud muuseum, kus säilitakse õige eestlase muumiat, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Foto: Anti Veermaa

Äripäeva arvates on 90ndate alguses kehtestatud sisserände kvoot iganenud ja tuleb kaotada, sest see on muutunud Eesti majanduse ja arengu piduriks. Ka Äripäeva küsitlusele vastanud juhid ja arvamusliidrid leidsid, et tööjõu sissetoomist tuleb liberaliseerida, sest tööjõupõud ei kao praegu kuhugi.