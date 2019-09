Tööandjad kritiseerivad ministeeriumi plaani ja pakuvad oma lahenduse

Tööandjate keskliidu tegevjuht Arto Aas leidis, et praegu siseministeeriumis plaanitavad välismaalaste seaduse muudatused võimendavad tööjõuturu probleeme. Foto: LIIS TREIMANN

Tööandjate keskliit ja kaubandus-tööstuskoda soovitavad vabastada piirarvu alt usaldusväärse tööandja juures töötavad välismaalased.

Usaldusväärse tööandja võimalikud kriteeriumid on, et ettevõte on tegutsenud vähemalt ühe majandusaasta jooksul, tal ei ole maksuvõlgu, teda ei ole karistatud süütegude eest ettevõtluse alal, majandusaasta aruanded on esitatud tähtaegselt ning ettevõte vastab käibe ja töötajate arvu poolest mõistlikele miinimumnõuetele.