Merike Koppel: riik ei lahenda sisserände piirarvu probleemi

Mitu planeeritavat muudatust välismaalaste seaduses on ettevõtjatele positiivse või neutraalse mõjuga, kuid kõige suuremaks kitsaskohaks olevat sisserände piirarvu probleemi nendega ei lahendata, kirjutab kaubanduskoja jurist Merike Koppel.

Merike Koppel. Foto: Kaubandus-tööstuskoda

Palju kõneainet tekitanud välismaalaste seadus on taas muutmisel. Eesti ühiskonnale ja majandusele lisandväärtust andva tööjõu ligimeelitamiseks algatas siseministeerium 2013. aastal koostöös teiste ministeeriumite ja sotsiaalpartneritega välismaalaste seaduse muutmise. Välismaalaste seadust on vahepeal muudetud kolm korda. Muudatuste eesmärk on lahendada praktikas ilmnenud kitsaskohad välismaalaste Eestis elamist, töötamist ja õppimist puudutavas regulatsioonis. Samuti tugevdada tööandja vastutust välismaalase Eestisse tööle kutsumisel.