Tahame küüsi konkurentsiametile

Konkurentsiametil on viimane aeg endale küüned kasvatada ja neid ka rakendada. Kui seda ei saa, tuleb seadust muuta, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Foto: Anti Veerma

Äripäev lahkas eilses lehes kinomaastikul toimuvat ja seda saab kõige paremini kokku võtta Cinamoni juhi Tatiana Tolstaya sõnadega: "See on sõda!" Paraku tundub, et seda on isegi vähe öeldud. Paistab, et Margus Linnamäe, kes juba võimutseb apteegiturul ja jätab Postimehe omanikuna märgi ajakirjanduse valdkonda, tahab ka kinoturgu endale.