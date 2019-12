"Meie kirjutame ette, kuidas teie peate elama!"

Populistlik iha piirangute ja reeglite järele näib osal poliitikuist olema ülisuur, ent sellega seatakse üha enam ohtu demokraatlikud vabadused ja juhitakse riik tupikusse, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Foto: Anti Veermaa

Äripäev juhib avalikkuse tähelepanu ja on põhimõtteliselt vastu niisugustele otsustele, mis võtavad inimestelt järk-järgult ära otsustamisvabadust. Juhime tähelepanu, et väikestest piirangutest saavad alguse suured, surudes üha enam raamidesse ja reeglitesse. See on nagu konna keetmise õpetus – ühiskond kaugeneb vaikselt liberaalsetest väärtustest ja vabadustest, mis asenduvad hiilivalt normeerivate käsulaudade ja karistustega.