Äripäeva kiri jõuluvanale: elavamat konkurentsi, palun!

Pangad on muutunud tänavu klientide suhtes ülitundlikuks ning laenamine püsib kahetsusväärselt kallis, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Foto: Anti Veermaa

Kui Äripäev saaks edastada jõuluvanale Eesti majanduse nimel ühe soovi aastaks 2020, siis võiks see puudutada konkurentsi pangandusturul ehk seda, millise hinnaga raha Eesti ettevõtetele ja elanikele kätte tuleb. Põhjamaade pankade rahapesuskandaalide hind on olnud just nii ränk, nagu intressimarginaalid kajastavad, ning hoolimata kestvalt ülisoodsast keskkonnast, hoogsast tasuta rahapakkumisest, pole Eesti kuigivõrd võitnud.