Renessanss panganduses murrab stagneerunud turgu

Eesti kapitalil pangad, ehkki väikesed, toovad majandusse elevust ja suurendavad perspektiivis konkurentsi inertseks muutunud sektoris, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Foto: Anti Veermaa

Jutt renessansist Eesti panganduses kõlab võib-olla esiotsa natuke suurejooneliselt ja isegi pateetiliselt. Samas on Coop Panga soov tulla juba tänavu börsile mitmes positiivne uudis rahapesu- ja kindlasti ka laiema usalduskriisi tõttu kannatanud pangandussektorist. Äripäev nõustub investoritega, et niisugust elevust on pangandusturule ja laiemalt Eesti majandusse hädasti vaja, et konkurentsiolukord paraneks. Sellest võidaksid nii era- kui ka ärikliendid.