Skeemitajatele päitsed pähe!

Skeemitajate võimalusi pankrotimenetluses võlausaldajad rahast ilma jätta ja ise vastutusest pääseda peab piirama, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Foto: Anti Veermaa

Eilse Äripäeva kaanelugu rääkis, kuidas Oliver Kruuda poja Karli firma skeemitas end 25 miljoni euroga isa pankrotis ASi Rubla suurimaks võlausaldajaks. Nüüd tuli välja, et ka Oliver Kruuda elukaaslase Reet Raiduriga seotud firma on võlausaldaja. Jätame raha ikka perekonda! Ühe võlausaldaja esindaja, vandeadvokaat Tarmo Pilve sõnul on Oliver Kruuda konstrueerinud kuritegelikud skeemid, laostades kümneid ettevõtteid ja inimesi.