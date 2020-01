Nõustume arvamusliidrite ettevaatliku optimismiga

Äripäeva arvamustoimetuse küsitletud Eesti tippjuhid ja ettevõtjad on valdavalt veendunud, et tänavu käib majanduse käsi hästi, ja saame sellega nõustuda. Suurim risk on avatuse, meie trumpkaardi, äraandmine, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Foto: Anti Veermaa

Kuigi maailm on loomuldasa ettearvamatu, lubavad mitmed märgid olla Äripäeval ühes leeris nendega, kelle ennustuse Eesti majanduse käekäigu kohta lähiaastal võiks võtta kokku sõnapaariga „ettevaatlik optimist“ või „tähelepanelik optimist“. Meile on ülioluline kohanemisvõime, mida saame vaid riiki, ühiskonda ja majandust avatuna hoides.