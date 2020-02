Elagu üürimine! Elagu, elagu, elagu!

Foto: Anti Veermaa

Eesti üüriturg areneb aina suuremaks, selgemaks ja küpsemaks, mida kõiki asjaolusid arvestades peab paratamatult tervitama, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Kuni 50ruutmeetrised korterid on müügikuulutustes kõik armsad. Sellest suuremad on kallid. See sotsiaalmeedias levinud tähelepanek on täpne – meie kinnisvara hinnad on tõusmas tasemele, kus üha enam inimesi valib vara ostmise, selle omanikuks hakkamise asemel üürimise tee.