Keelame relvad, alkoholi ja taastame surmanuhtluse?!

Foto: Anti Veermaa

Halvim, mida me kaks inimelu nõudnud Lihula tragöödia järel teha saaksime, on söösta saadud šokist pimestatuna seadustega keelde, käske ja piiranguid jagama, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Keelame relvad, alkoholi ja taastame surmanuhtluse?! Äripäev leiab, et suudame ühiskonnana teha palju küpsemad järeldusi sellest erakordselt kahetsusväärsest ja kirjeldamatult valusast loost, aitamaks meil edaspidi taolisi asju võimalikult tõhusalt ennetada. Võimalikult, sest täielikult välistada ei saa selliseid juhtumeid mitte kunagi. Äripäev ei nõustu kolleegidega Eesti Päevalehest, kelle arvates on lahenduseks täiendavad piirangud. Oleme harva saanud seda teha, kuid tunnustame siin hoopis EKRE esimeest, siseminister Mart Helmet selle eest, et Lihula tragöödia järel ei kuulutata seaduste karmistamise vajadust.